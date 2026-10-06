Dünya turunda hayatını kaybetmişti: Fenomen Tatiana Ozolina davasında karar çıktı

Kaza, 21 Temmuz 2024’te saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi.

Rusya vatandaşı 38 yaşındaki Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye’ye giriş yaptı.

Ozolina’ya tur sırasında Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti.

Milas yönünde ilerleyen üç motosikletliden Khadrikov’un geride kalması üzerine Obut ve Ozolina hızlarını düşürdü. Bu sırada Ozolina’nın kullandığı motosiklet ile Obut yönetimindeki motosiklet kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ozolina’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Obut hastaneye kaldırıldı.

“TATIANA BANA ÇARPARAK SAVRULDU” DEMİŞTİ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Obut, ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu.”

Obut, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RAPORDA OBUT ASLİ KUSURLU BULUNDU

Güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda ise Ozolina’nın önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı belirtildi.

Raporda, takip mesafesini korumayan Obut’un Ozolina’nın motosikletine arkadan çarptığı, Ozolina’nın kazada kusurunun bulunmadığı ve Obut’un asli kusurlu olduğu kaydedildi.

KASK KAMERASI TARTIŞMASI

Ozolina ailesinin avukatı Ali Şan, kazanın ardından Ozolina’nın kaskında bulunduğu öne sürülen kameraya ilişkin savcılığa başvurdu.

Kazayı görüp duran sürücü İ.K., polisteki ifadesinde kamerayı Obut’a verdiğini belirtirken, mahkemedeki ifadesinde kamerayı görmediğini ve polisteki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Avukat Şan’ın İ.K. hakkında yaptığı suç duyurusunda savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme, Obut’un “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediğine hükmederek önce 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza daha sonra uygulanan indirimle 2 yıl 11 aya düşürüldü.

“PİŞMANLIĞINI DAHİ DİLE GETİRMEDİ”

Ailenin avukatı Ali Şan, gerekçeli kararın hazırlanmasını beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Halihazırda gerekçeli kararın hazırlanmasını beklemekteyiz. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra aileyle birlikte değerlendirme yapıp, karara itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Yargılamanın her aşamasında bilirkişi raporları alındı. Tüm raporlarda sanığın asli kusurlu, müteveffa Tatiana'nın ise kusursuz olduğu belirlendi. Buna rağmen sanık ısrarlı bir şekilde, her defasında kusurunu kabul etmedi, pişmanlığını dahi dile getirmedi, ailenin maddi manevi zararını karşılamayı reddetti.”

Şan, Ozolina’nın kaskında bulunduğu iddia edilen kameranın görüntülerinin de bugüne kadar ortaya çıkmadığını belirtti.