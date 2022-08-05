'Dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar, uyuşturucu haplarla yakalandılar
Konya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 şüpheli, tabancayla ekiplere doğru ateş açtı. Polisin lastiklerine ateş ederek durdurduğu araçta, şüpheliler yakalanırken, 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Seyran Sokak'ta, 3 Ağustos Çarşamba günü polis, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı şüphesiyle 06 TFV 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bunun 2 kişi, araçla hızlanarak kaçarken, polislere doğru tabancayla ateş açtı.
HAPLARLA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Polis de otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu. Araç içindeki Mustafa Altan ve Ümit Özcan, gözaltına alındı. Yapılan aramada ise otomobilin arka koltuğunda suç aleti tabanca ile bagaj ve ön koltukta poşet içinde 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.
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