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Dur ihtarına uymadı, motosikletini polisin üzerine sürdü: 2 yaralı

Dur ihtarına uymadı, motosikletini polisin üzerine sürdü: 2 yaralı

11.07.2026 10:15:00
Güncellenme:
İHA
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Dur ihtarına uymadı, motosikletini polisin üzerine sürdü: 2 yaralı

Bursa’da polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen motosiklet sürücüsü, kaçmaya çalışırken motosikletini görevli polis memurunun üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle hem sürücü hem de polis yaralandı.
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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Metro İstasyonu Halıcılar önü mevkiinde yaşanan olayda, polisin "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen motosiklet sürücüsü, kaçmaya çalışırken motosikletini görevli polis memurunun üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle hem polis memuru hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan polis memuru ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsünün bacağında kırık olduğu, polis memurunun da kol ve bacak bölgelerinden yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #polis