'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: Polisi görünce tedirgin oldum
Antalya'da, 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin T. (35), polisin takibi sonucu yakalandı. 1.96 promil alkollü olan Hasan Hüseyin T., "Tedirgin oldum. Giderken arkama bakınca 5- 6 polis ekibi olduğunu gördüm" dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, 07 ADF 527 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin T.'yi durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Hasan Hüseyin T., kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobili takibe başlarken, araç, 3 kilometre sonra Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde motorize yunus polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, Hasan Hüseyin T.'yi otomobilden indirerek kelepçeledi.
SÜRÜCÜ: 'TEDİRGİN OLDUM', POLİS: 'YAPTIĞIN YANLIŞ'
Polis ekipleri ile sürücü Hasan Hüseyin T. arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin T., "Polis ekiplerini görünce tedirgin oldum. Giderken arkama da bakınca 5- 6 polis ekibi olduğunu gördüm. Şimdi ben ne diyeyim" derken, yunus polisi ise sürücüye yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
1.96 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Olay yerine gelen trafik polisleri Hasan Hüseyin T.'ye alkol testi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Hasan Hüseyin T.'nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik polisleri Hasan Hüseyin T.'ye, 'Alkollü araç kullanma', 'Dur ikazına uymama' ve 'Trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından işlem yaparken, yaklaşık 4 bin TL ceza uygulandı.
Hasan Hüseyin T.'ye ait otomobil çekici ile otoparka kaldırıldı.
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