‘Dur’ ihtarına uymayan minibüslerde 125 göçmen yakalandı
Van’ın Muradiye ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 3 minibüste 125 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri devriye görevi sırasında Adaklı Mahallesi’nde şüphelendikleri 3 minibüsün sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak kaçan minibüslerden biri yolun buzlu olması sonucu kontrolden çıkarak kara saplanırken, diğer ikisi de jandarmanın takibi sonucu durduruldu.
Jandarma ekiplerince minibüslerde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 125 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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