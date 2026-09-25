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Dur ihtarına uymayıp kaçtılar: 4,6 milyon TL'lik altınla yakalandılar!

Dur ihtarına uymayıp kaçtılar: 4,6 milyon TL'lik altınla yakalandılar!

25.09.2026 17:29:00
Güncellenme:
İHA
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Dur ihtarına uymayıp kaçtılar: 4,6 milyon TL'lik altınla yakalandılar!

Manisa'da bir kişinin 4,5 milyon değerinde altınlarını dolandıran 2 şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde polis operasyonuyla yakayı ele verdi. Altınlar sahibine teslim edilirken zanlılar adli mercilere sevk edildi.
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Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişinin altınlarını dolandıran şüphelilerin Akşehir'e giriş yaptıkları tespit edildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, uygulama noktasından dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüpheliler Bozlağan Mahallesi'nde bahçelerin arasına gizlenmeye çalıştıkları sırada yakalandı.

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Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 29 adet bilezik, 8 adet 2,5'lik gramse altın, 1 adet çeyrek altın, 2 adet yüzük, 1 adet küpe ele geçirildi.

TOPLAM DEĞERİ 4 MİLYON 661 TL 

Ele geçirilen altınların yaklaşık değerinin toplam 4 milyon 661 TL olduğu tespit edilirken, altınlar sahibine teslim edildi.

Olaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İlgili Konular: #altın #Manisa #dolandırıcılık

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