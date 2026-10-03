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'Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır, cezayla değil': İoanna Kuçuradi'nin geride bıraktığı sözler...

'Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır, cezayla değil': İoanna Kuçuradi'nin geride bıraktığı sözler...

3.10.2026 13:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır, cezayla değil': İoanna Kuçuradi'nin geride bıraktığı sözler...

Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Hayatını insanın değerini, etik ilkeleri ve özgürlüğü anlamaya adayan Kuçuradi, geride yalnızca akademik eserler değil, bugün de tartışılmaya devam eden düşünceler bıraktı. İşte Kuçuradi'nin insan haklarından hukuka, özgürlükten umuda uzanan sözleri...
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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 2 Ekim 2026'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

4 Ekim 1936'da İstanbul'da dünyaya gelen Kuçuradi, 90'ıncı yaş gününe iki gün kala yaşamını yitirdi.

Felsefe alanındaki çalışmalarını özellikle etik, insan hakları, insanın değeri ve özgürlük kavramları üzerinde yoğunlaştıran Kuçuradi, yaşamı boyunca düşüncenin yalnızca akademik çevrelerde değil, gündelik yaşamda da karşılık bulması gerektiğine dikkat çekti.

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'DÜŞÜNCEYE DÜŞÜNCEYLE KARŞI ÇIKILIR, CEZAYLA DEĞİL'

Kuçuradi'nin düşünce özgürlüğüne ilişkin en dikkat çekici sözlerinden biri, farklı görüşler karşısında nasıl bir tutum alınması gerektiğine işaret ediyordu.

“Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır, cezayla değil” diyen Kuçuradi, düşüncelerin cezalandırılması yerine düşünsel tartışmayla karşılanması gerektiğini vurguluyordu.

'HUKUKSUZ ETİK OLUR, AMA ETİKSİZ HUKUK OLMAMALI'

Kuçuradi'nin üzerinde durduğu temel meselelerden biri de hukuk ile etik arasındaki ilişkiydi.

İstanbul Tabip Odası'na verdiği röportajda, hukukun yalnızca kurallardan ibaret olamayacağını belirten Kuçuradi, “Hukuksuz etik olur, ama etiksiz hukuk olmamalı” ifadelerini kullanmıştı.

Kuçuradi'ye göre hukukun temelinde insan haklarının korunması bulunmalıydı.

'İNSAN HAKLARI, ETİK İLKELERDİR'

İnsan haklarını yalnızca hukuki düzenlemeler üzerinden değerlendirmeyen Kuçuradi, bu hakların insan ilişkilerinde yol gösterici olması gerektiğini savunuyordu.

2024 yılında aldığı Aydın Doğan Ödülü töreninde de “İnsan hakları hukuk değildir. İnsan hakları, etik ilkelerdir” sözleriyle bu yaklaşımını dile getirmişti.

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'İNATLA UMUTLUYUM'

Kuçuradi'nin düşünce dünyasında umut da önemli bir yere sahipti.

2024 yılındaki ödül töreninde söylediği “İnatla umutluyum. Bu bir yaşam biçimi…” sözleri, onun toplumsal sorunlar karşısındaki yaklaşımını yansıtıyordu.

FELSEFEYE VE İNSAN HAKLARINA ADANAN BİR ÖMÜR

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1959 yılında mezun olan Kuçuradi, 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kurdu.

Uzun yıllar akademisyenlik yapan Kuçuradi, felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

Ardında eserlerini, yetiştirdiği öğrencileri ve insan onuruna ilişkin tartışmalarda başvurulmaya devam edecek bir düşünce mirası bıraktı.

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