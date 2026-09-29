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Düzce Akçakoca'da sel ve fırtına: Esmahanım köyünde evleri su bastı, balıkçı barınağında tekneler battı

Düzce Akçakoca'da sel ve fırtına: Esmahanım köyünde evleri su bastı, balıkçı barınağında tekneler battı

29.09.2026 15:45:00
Güncellenme:
DHA
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Düzce Akçakoca'da sel ve fırtına: Esmahanım köyünde evleri su bastı, balıkçı barınağında tekneler battı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su bastı. Gece saatlerinde etkili olan fırtına ve dev dalgalar ise balıkçı barınağındaki 14 teknede hasara yol açtı.
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su bastı. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağında 14 tekne zarar gördü.

Kentte iki gündür süren yağış, Akçakoca’da taşkınlara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle Esmahanım köyünden geçen dere taştı. Sel suları nedeniyle köyde bulunan 3 evi su bastı. Akçakoca sahilinde bulunan balıkçı barınağında ise gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, 14 teknenin zarar görmesine neden oldu.

Yağmurun devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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