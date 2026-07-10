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Düzce'de eşi tarafından şiddete maruz kalan kadın hayatını kaybetti

Düzce'de eşi tarafından şiddete maruz kalan kadın hayatını kaybetti

10.07.2026 19:47:00
Güncellenme:
AA
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Düzce'de eşi tarafından şiddete maruz kalan kadın hayatını kaybetti

Düzce'de eşi tarafından darbedildikten sonra hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Sergül Ş., üç gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi K.Ş. tutuklandı.
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Düzce'de eşi tarafından darbedilen kadın, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Demetevler Mahallesi Dünya Bankası Evleri'nde 7 Temmuz'da, Sergül Ş. (45) ile eşi K.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi tarafından darbedilen Sergül Ş, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sergül Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce Belediyesine ait bir sosyal tesiste garson olarak çalıştığı öğrenilen Sergül Ş. için Düzce Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze ikindi vakti kılınan namazın ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan K.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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