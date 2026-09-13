Düzce’de kapı fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor, belediye başkanından açıklama geldi

Edinilen bilgiye göre, saat 21.40 sıralarında Door Kapı Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikanın geniş bir bölümüne yayılırken, yükselen yoğun duman ve alevler kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yangının büyüklüğü nedeniyle Düzce'nin ilçelerinden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirilirken, Bolu'dan da takviye ekipler sevk edildi. Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde fabrikanın büyük bölümünü saran alevler ve bölgeden yükselen yoğun duman dikkat çekti.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin ise söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: 'ÖNEMLİ OLAN CAN KAYBININ OLMAMASI'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Özlü, "Ekiplerimiz burada yangını söndürme çalışmalarına girişiyorlar. Bize gelen ilk ihbar D-100 kara yoluna yakın olduğu için D-100 kara yolundan görenlerin belediyemize bildirmesiyle itfaiye ekiplerimiz buraya geldi. Biliyorsunuz bütün gücümüzle bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Düzce Belediyesi her zaman söylediğim gibi bölgesinin en güçlü itfaiyesidir. Fakat bize yangının bildirilmesinde biraz gecikme olduğu inancındayım. Burada bulunan arkadaşlarla, burada bulunan komşularla görüştüğümüzde bu fabrikada zaman zaman ufak çaplı yangınların olduğunu ifade ettiler. Tabii şu anda sebebini bilmiyoruz. İlk aşamada amacımız yangının söndürülmesi. Yangının söndürülmesinden sonra bizim uzmanlarımız yangının çıkış sebebi üzerinde çalışacaklar. Ama gerçekten çok üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Bir kapı fabrikasının tamamen yanmakta olduğunu, yandığını görüyoruz. Ahşap ve Amerikan panel üreten bir fabrika olduğu için bu yangının çok çabuk yayıldığını, çok çabuk etrafı sardığını ifade etmek isterim. Fabrika sahiplerine ve Düzce'mize geçmiş olsun diliyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. Bir can kaybı yok. Fabrikadaki yangın söndürme işlemlerini inşallah bu akşam tamamlayacağız" dedi.