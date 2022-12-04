Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 17:10
Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Düzce'de saat 16.38'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem başta Sakarya olmak üzere çevre illerde de hissedildi.



Düzce deprem

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler