Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04 Aralık 2022 Pazar, 17:10

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Düzce'de saat 16.38'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem başta Sakarya olmak üzere çevre illerde de hissedildi.



