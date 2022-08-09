Düzce'de feci olay: Köprüden atlayan kadın ağır yaralandı

Düzce'de eşiyle tartışan K.U. adlı kadın, köprüden atladı. 5 metre yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 15:57
Düzce'de feci olay: Köprüden atlayan kadın ağır yaralandı
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Azmimilli Mahallesi'nde iddiaya göre, eşiyle tartışan K.U. isimli kadın, TEM bağlantı yolu köprüsüne çıktı. K.U. korkulukların gerisine geçti. Çevredekilerin ikna çalışmaları yetersiz kaldı.

KENDİNİ 5 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI BIRAKTI

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden sarkan kadın bir anda kendini bırakıp asfalta düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadının kendini aşağı bıraktığı anlarda çevredekiler korkarak bağırdı.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 


Düzce köprü Kadın

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