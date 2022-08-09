Düzce'de feci olay: Köprüden atlayan kadın ağır yaralandı
Düzce'de eşiyle tartışan K.U. adlı kadın, köprüden atladı. 5 metre yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Azmimilli Mahallesi'nde iddiaya göre, eşiyle tartışan K.U. isimli kadın, TEM bağlantı yolu köprüsüne çıktı. K.U. korkulukların gerisine geçti. Çevredekilerin ikna çalışmaları yetersiz kaldı.
KENDİNİ 5 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI BIRAKTI
Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden sarkan kadın bir anda kendini bırakıp asfalta düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadının kendini aşağı bıraktığı anlarda çevredekiler korkarak bağırdı.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Ölümden kıl payı döndüler! Son anda yetişti
- 'Bay Kemal’in sözü var' diye seslendi
- Yıldız futbolcu kendinden geçti!
- 'Pandemi sürüyor, bakanlık seyrediyor'
- Düzce’de sağanak yağış
- Bu kadın kadın bir kahraman
- Kremlin'den açıklama geldi: Konuşacaklar mı?
- Şiddetli yağışlar sürüyor: Acil güvenlik uyarısı yapıldı
- 16 yaşındaki Beyza'yı katleden Selim Tekin öldü
- Kılıçdaroğlu, 'ayçiçek alım fiyatı' önerisini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Motorine indirim geliyor
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar