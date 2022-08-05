Düzce'de TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Düzce’de, TEM Otoyolu’nda TIR’ın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR’a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de gece saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde feci bir kaza meydana geldi.
İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.
TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki 67 LM 188 ve Yusuf Erkan yönetimindeki 34 EVE 655 plakalı otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki 33 FF 137 ve Selim Sadıç yönetimindeki 38 GN 133 plakalı TIR’lara çarptı.
Kazada, TIR’ların arasında kalan Yusuf Erkan’ın otomobilindeki 16 yaşındaki Ayaz Mehmet Erkan, 26 yaşındaki Vahide Gözde Erkan ve 14 yaşındaki Öykü Erkan yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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