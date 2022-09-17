E-5 Karayolu’nda dehşet anları: Çarpıp üstünden geçti

17 Eylül 2022 Cumartesi, 09:50

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Okmeydanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen bir şahıs karayoluna girdi. Sol şeritte dakikalarca yere düşüp kalkan şahsı gören yurttaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Şahıs ardından ayağa kalkarak süratle akan trafikte yolun karşısına geçmek istedi. O esnada araçlardan birinin çarptığı şahıs yere savrulurken, bir başka araç ise üstünden geçti. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, olay anını gören yurttaşlar büyük panik yaşadı.

Olayın ardından yaralanan şahıs için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, şahsın hastaneye kaldırılması sonrası normale döndü.