E-sınava giren jokerler yakayı ele verdi
Tokat’ta Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavına asıl adaylar yerine giren 2 joker yakayı ele verdi.
Tokat KOM Şube Müdürlüğü’nce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında usulsüzlük konularına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Geçen cuma günü Tokat İl Merkezinde yapılan Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavına (MTSK), Şanlıurfa ilinden gelip 2 asıl aday yerine sınava giren 2 şüpheli joker yakalandı.
SORUŞTURMA BAŞLATLDI
Soruşturmanın devamında ise şüphelileri Tokat iline getirip sınava sokan 1 organizatör ile para karşılığı asıl adaylar yerine jokerleri ayarlayan Tokat il organizatörü de yakalandı. Toplam 4 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
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