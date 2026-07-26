Gazeteci Ebru Çelik’in mahkeme kararıyla partinin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in katıldığı CHP üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran taşındığını ortaya koyan haberinin ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, haberle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Peki, Ebru Çelik kimdir? Gazeteci Ebru Çelik kaç yaşında, nereli?

EBRU ÇELİK KİMDİR?

Ebru Çelik, BirGün Gazetesi bünyesinde görev yapan gazeteci ve muhabirdir. Genellikle emek, işçi hakları, tarım ve toplumsal meseleler üzerine yaptığı haberlerle tanınmaktadır.

'DEZENFORMASYON' YASASINDAN SORUŞTURMA TALEBİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye törenine ücretli figüran taşındığını ortaya çıkaran BirGün muhabiri Ebru Çelik'in haberine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

UYAP üzerinden yapılan başvuruda haberi yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik, Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin “şüpheli” olarak yer aldı. Ayrıca Sözcü TV muhabiri ile şirket temsilcisi Nedim Bayhan hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçede, söz konusu haberlerin "gerçek dışı, yalan ve iftira içerdiği" öne sürülürken, CHP’nin hiçbir etkinliğinde cast ajansıyla çalışmadığı iddia edildi. Ayrıca haber yayımlanmadan önce parti yetkililerine görüş sorulmadığı ve cevap hakkı tanınmadığı savunuldu.

Başvuruda gazeteciler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "hakaret" başlığını taşıyan 125. maddesi, kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" başlıklı 217/A maddesi ve "iftira" suçunu düzenleyen 267. maddesi kapsamında soruşturma açılması istendi.

DİSK BASIN-İŞ'TEN MUHABİR EBRU ÇELİK'E DESTEK

DİSK Basın-İş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet törenine parayla figüran taşındığına yönelik haberi nedeniyle hedef gösterilen BirGün muhabiri Ebru Çelik'e destek açıklaması yaptı. Gazetecilerin mesleklerini yaptıkları için hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan sendika, "Ebru Çelik'in yanındayız" ifadesini kullandı.