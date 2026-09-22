Edirne'de 274,7 milyon TL'lik 'yasa dışı bahis' operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı bahis suçuna ilişkin yürütülen MASAK analizleri sonucunda yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruş işlem hacmi belirlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Eylül 2026 tarihinde Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 GÖZALTI
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.