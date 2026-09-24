Edirne’de 274 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Edirne’de yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizlerinde, soruşturma kapsamında 9 şüphelinin yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelilerden 6’sının tutuklanmasına, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.