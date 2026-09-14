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Edirne’de apartman dairesinde 10 kaçak göçmen yakalandı: Aralarında çocuklar da var

Edirne’de apartman dairesinde 10 kaçak göçmen yakalandı: Aralarında çocuklar da var

14.09.2026 22:50:00
Güncellenme:
DHA
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Edirne’de apartman dairesinde 10 kaçak göçmen yakalandı: Aralarında çocuklar da var

Edirne’de polisin düzenlediği operasyonda, apartman dairesinde aralarında çocukların da bulunduğu 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve asayiş ekiplerinin desteğiyle kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda kaçak göçmenlerin bulunduğunu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, daire içerisinde 7’si Irak, 2’si Afganistan ve 1’i Pakistan uyruklu, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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