Cumhuriyet Gazetesi Logo
Edirne’de CHP’li belediye meclis üyesi tutuklandı

Edirne’de CHP’li belediye meclis üyesi tutuklandı

2.09.2026 19:56:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Edirne’de CHP’li belediye meclis üyesi tutuklandı

Edirne’de bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin euro rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen CHP’li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran müteahhit N.Ö., ruhsat onayı karşılığında Yağcılar’ın kendisinden 200 bin euro istediğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yağcılar hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Ekipler, 1 Eylül’de müşteki N.Ö. ile Engin Yağcılar’ın buluşmasını ses ve görüntü kayıtlarıyla takip etti. Görüşmeye ilişkin kayıtların incelenmesinin ardından savcılık talimatıyla Yağcılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Engin Yağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #CHP #EDirne #tutuklama