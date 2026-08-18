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Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 insan kaçakçısı ve 7 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 insan kaçakçısı ve 7 kaçak göçmen yakalandı

18.08.2026 11:36:00
Güncellenme:
İHA
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Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 insan kaçakçısı ve 7 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.
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Uzunköprü JASAT, 3. Jandarma Trafik Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında, 17 Ağustos 2026 günü saat 23.00 sıralarında Çalıköy köyü yolu üzerinde 3 araç kontrollü şekilde durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde sürücüler M.K., A.A. ve E.Y. ile birlikte 7 Eritre uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 34 bin 915 TL idari para cezası uygulandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, 3 şüphelinin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği bildirildi.

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