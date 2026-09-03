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Edirne'de sanayi sitesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı!

Edirne'de sanayi sitesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı!

3.09.2026 13:19:00
Güncellenme:
DHA
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Edirne'de sanayi sitesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı!

Edirne'de sanayi sitesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
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Olay, sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi.

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İşyeri sahibi E.Ç ve çalışanı D.D., LPG tankına bakım yaptıkları sırada patlama oldu.

Patlamada E.Ç. ile D.D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İŞYERİ SAHİBİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı. 

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