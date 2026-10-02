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Edirne'de tefecilik ağına operasyon: Banka hesaplarında dikkat çeken ayrıntı!

Edirne'de tefecilik ağına operasyon: Banka hesaplarında dikkat çeken ayrıntı!

2.10.2026 14:01:00
Güncellenme:
DHA
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Edirne'de tefecilik ağına operasyon: Banka hesaplarında dikkat çeken ayrıntı!

Edirne'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Edirne'de yaşayan bir kişi, borç aldığı 90 bin lirayı geri ödeyemeyince 400 bin lira değerindeki evine el konulduğu yönünde şikayette bulundu.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şüphelilerin ayrıca 100 bin lira borç verdikleri bir çiftinin borcunu ödeyememesi üzerine tarım aletlerine el koyduklarını da belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Para alışverişlerinde eşlerine ait banka hesaplarını da kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda K.U., S.U., M.K. ve S.T., yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #EDirne #tefeci

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