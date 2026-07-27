Edirne'de toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, dün Korucu Göleti'nde dün meydana gelen toplu balık ölümlerini incelemeye aldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik ekiplerinin yaptığı saha çalışmalarında göletin farklı noktalarında su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH ve diğer temel su kalite parametrelerine yönelik ölçümler gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Yapılan ölçümlerde balık ölümlerini doğrudan açıklayabilecek olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. İlk gözlemler doğrultusunda balık ölümlerinin, göletin su seviyesinin düşük olduğu sığ kesimlerde yoğunlaştığı, ölen balıkların büyük bölümünün bu alanlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan değerlendirmelerde, balık ölümlerinin usulsüz avcılık (elektrik kullanımı) kaynaklı olmadığı kanaatine varılmıştır. Balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenebilmesi amacıyla gerekli numuneler alınarak yetkili laboratuvara gönderilmiş olup, analiz sonuçları ile teknik incelemelerin birlikte değerlendirilmesinin ardından bilimsel veriler ışığında kesin tespit yapılacaktır.

Süreç, il müdürlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmekte olup, çevrenin korunması, su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ile hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.