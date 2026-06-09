Edirne’de yöre halkı direndi, karayollarının andezit ocağı projesi iptal edildi: Toprağımız güvende

Cumhurıyet’in geçen yıllarda gündeme getirdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü’nün andezit ocağı ve kırma eleme tesisi projesi mahkemeye takıldı. 900’ü aşkın köylünün karşı çıktığı ve Keşan Karlıköy’deki dokuz hektarlık orman alanında yapılmak istenen projeye verilen onay iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararı duyan köylüler göbek atarak kutlama yaptı.

Karlıköylü yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, “Bu zaferin en anlamlı tarafı, kuşakları birleştiren o eşsiz dayanışma ruhuydu. Köy meydanlarında atılan her imzada elleri titreyen ama gözlerinde umut parlayan kıymetli büyüklerimizin bilgeliği, sürecin en büyük motivasyon kaynağı oldu” dendi. Açıklamada, “90 yaşındaki bir ninemizin duasıyla emekleyen bir çocuğun enerjisi aynı amaçta birleşti; bizler sadece toprağımızı değil, bizi biz yapan hatıralarımızı ve geleceğimizi de korumayı başardık” ifadeleri kullanıldı.

‘BİLİMSEL TESCİLLİ’

Davanın avukatı Sevda Şimşek’e teşekkür edilen açıklamada, “Dava masraflarından bilirkişi incelemesi için gereken teknik bütçeye kadar her adımda, köylülerimiz imece usulüyle bu süreci bizzat finanse etti. Kimse ‘ben’ demedi; herkes ‘biz’ diyerek elini değil, yüreğini taşın altına koydu. Mahkeme süreçlerinde bilirkişi heyetinin yaptığı incelemeler, bölge ekosistemine verilecek zararın ‘geri dönüşü mümkün olmayan’ boyutta olduğunu bilimsel olarak tescilledi” dendi.

‘SUYUMUZ TEMİZ’

Açıklamada, “Bugün, ormanımızda ağaçlar hâlâ yerinde, suyumuz temiz, toprağımız güvende. Bu karar; kahve toplantılarında kurulan cümlelerin, meydanlarda atılan kararlı sloganların, sabırla toplanan imzaların ve hukuka olan sarsılmaz inancımızın ortak başarısıdır. Bu mücadelede yan yana duran, sesimize ses katan herkese; özellikle bizi biz yapan o bilge büyüklerimize ve yarınımız olan çocuklarımıza minnettarız. Doğamız için verdiğimiz bu onurlu sözü tuttuk; geleceğimize sahip çıktık” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan köylüler, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün kapasite artışı projesini de topladıkları 1500’e yakın imzayla iptal ettirmişti. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü projenin orman varlığına vereceği zararları görerek uygun görüş vermemişti.