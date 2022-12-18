Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

AA
18 Aralık 2022 Pazar, 12:46
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Jandarma ekipleri, Edirne Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A. yakalandı.

Gözaltına alınan terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


EDirne fetö Yunanistan

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