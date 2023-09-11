Edirne'de arazide cansız beden bulundu!
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde arazide bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çallıdere köyü yakınlarında arazide bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler, durumu güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız beden kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı!
- Filenin Sultanları, Diyanet'in hedefinde
- Akşener’in savcısına zor sorular
- Görüş birliğine varıldı!
- Wanda Nara'dan sert tepki... 'Ne kadar alçakça'
- Yüzüne kaldırım taşı atıp dişlerini kırdılar!
- Mansur Yavaş, ilk kez konuştu!
- Kayıp akademisyen bulundu
- Bir Rus, Antalya’da 80 daire alıp otele çevirdi!
- Hayat hikayesi herkesi ağlattı...