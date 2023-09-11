Edirne'de arazide cansız beden bulundu!

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde arazide bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:32
Edirne'de arazide cansız beden bulundu!
Abone Ol google-news

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çallıdere köyü yakınlarında arazide bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler, durumu güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Player Alanı
EDirne erkek cansız beden

İlgili Haberler

2 gündür aranıyordu... Elektrik teknisyeninin cansız bedeni bulundu

2 gündür aranıyordu... Elektrik teknisyeninin cansız bedeni bulundu
Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Ölüm nedeni belirlendi

Cansız bedeni evinde bulunmuştu: Ölüm nedeni belirlendi
Sulama kanalında kaybolmuştu... 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Sulama kanalında kaybolmuştu... 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Haberler