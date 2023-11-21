Edirne'de dehşet: Okul önünde bacağından vuruldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde Abdullah Y. (43), okul önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:50
Edirne'de dehşet: Okul önünde bacağından vuruldu
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İspat Cami Mahallesi Safiye Erol Sokak'taki Yekta Baydar Ortaokulu binası önünde, öğle saatlerinde sokakta yürüyen Abdullah Y., arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile sağ bacağından vurularak yaralandı.

Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Y., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Okul binasında da öğrenciler, kısa süreli panik yaşadı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Abdullah Y. ilk ifadesinde, husumetlisi olmadığını, vuran kişiyi tanımadığını söyledi.


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