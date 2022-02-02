Edirne'de sınırda yoğun kar yağışı

Edirne'nin Bulgaristan'a sınır olan köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

DHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 20:07
Edirne'de sınırda yoğun kar yağışı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam etti.

BİRÇOK KÖY BEYAZA BÜRÜNDÜ

Akşam saatlerinde daha da artan kar yağışı nedeniyle birçok köy beyaza büründü.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. 


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