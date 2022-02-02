Edirne'de sınırda yoğun kar yağışı
Edirne'nin Bulgaristan'a sınır olan köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam etti.
BİRÇOK KÖY BEYAZA BÜRÜNDÜ
Akşam saatlerinde daha da artan kar yağışı nedeniyle birçok köy beyaza büründü.
Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
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