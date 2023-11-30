Edirne'de yakalaması bulunan hükümlü jandarmaya takıldı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:59

Güncelleme: 30.11.2023 - 17:33

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Meriç ilçesinde aranan şahısların yakalanması, emniyet ve asayişin sağlanması yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu yasadışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan şüpheli yakaladı.

Şahıs, hakkında yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.