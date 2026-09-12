Edremit’te 'Yan Yana' Buluşması: Yüzlerce Kişi Körfez Forumu'nda Bir Araya Geldi

Gömeç, Küçükkuyu, Akçay Altınkum ve Altınoluk’ta düzenlenen buluşmaların ardından 'Yan Yana' buluşmaları, Edremit Körfez Forumu yüzlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile yöre halkını buluşturan etkinlikte, toplumsal sorunlara karşı ortak bir mücadele zemini oluşturmanın önemi tartışıldı.

"FARKLILIKLAR DEĞİL, ORTAKLIKLAR ÖNE ÇIKMALI"

Forumda yapılan konuşmalarda, emekçilerden gençlere, kadınlardan emeklilere ve üreticilere kadar tüm toplumsal kesimlerin yan yana gelmesi gerektiği vurgulandı. Kurulan ve kurulması hedeflenen meclislerin; herkesin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu, ayrışmaları değil ortaklıkları güçlendiren alanlar olması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca bu yapıların, yerel ve genel sorunlara ortak ses çıkarmanın yanı sıra kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği güçlü dayanışma ağlarına dönüşmesi gerektiği ifade edildi.

"TARİHSEL BİR SORUMLULUK: BİRBİRİMİZİN ÇARESİ BİZİZ"

Türkiye’nin kritik bir eşikten geçtiğine dikkat çekilen buluşmada, örgütlü birlikteliğin tarihsel bir zorunluluk olduğu kaydedildi. Meselenin herhangi bir parti ya da kişi meselesi olmadığı, doğrudan ülkenin geleceğine hep birlikte sahip çıkma iradesi olduğu belirtildi. Sokak muhalefetinden sandık güvenliğine kadar her alanda yan yana durmanın hayati önem taşıdığı yinelenirken, "Birbirimizin çaresi biziz" mesajı verildi.

Forum, meclislerin ve dayanışma ağlarının mahalle mahalle, ilçe ilçe büyütülerek Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırılması kararlılığıyla sona erdi.