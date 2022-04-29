Efeler'de bilim parkı yüzlerce çocuğu ağırladı

Efeler Belediyesi’nin Kemer Mahallesi’nde hizmete açtığı, Efeler’de ve Aydın’da bir ilk olma özelliği taşıyan matematik ve bilim parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

İZMİR / Cumhuriyet
29 Nisan 2022 Cuma, 05:57
Efeler'de bilim parkı yüzlerce çocuğu ağırladı
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Efeler’de ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet gezisi düzenlendi.

Pedal çeviren 300 çocuk ve aileleri, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nda mola verdi. Efeler Belediyesi tarafından parkları ziyaret eden çocuklara ikramlar verilirken çocuklar da parklardaki oyuncakları deneyimlediler. Başkan M. Fatih Atay ise çocukların parkı ziyaret etmelerinden memnun olduklarını ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktan mutlu olduklarını söyledi.


Efeler Belediyesi M. Fatih Atay Prof. Dr. Aziz Sancar

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