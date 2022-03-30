Efeler'de JES direnişi: 'Haklıyız, kazanacağız'
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kızılcaköy Mahallesi’nde Jeotermal Enerji Santrali uygulamasına karşı direnen vatandaşlara destek verdi. Yurttaşlarla buluşan Atay, “Haklıyız, kazanacağız” dedi.
Efeler ve İncirliova ilçelerine bağlı Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerinde yapılmak istenen Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesiyle ilgili davada bilirkişi incelemesi yapıldı.
Tarım arazilerini, zeytin ve incir ağaçlarını tehdit eden JES için büyük direniş sergileyen Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerindeki üreticiler, bilirkişi incelemesi sırasında da ellerinde "Yeşilimize Zeytinimize Geleceğimize Dokunma", "JES İstemiyoruz", "JES’e Hayır", "Havama Suyuma Toprağıma Dokunma" yazılı pankartlarla direnişlerini sürdürdü.
Başkan Atay, JES istemeyen Kızılcaköylülerin direnişine destek vererek, halkın her zaman yanında olacağını söyledi. Başkan Atay, vatandaşlara seslenerek, “Sonuna kadar yanınızdayım. Hiç endişe etmeyin. Haklıyız, kazanacağız” dedi.
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