Efeler'de üçüncü kitap kafe gururu

Efeler'de üçüncü kitap kafe gururu
Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, iki ay içerisinde üçüncü kitap kafeyi açtı.
Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı’nda geçen hafta açılan üçüncü kitap kafe, ders çalışmak isteyen gençlere ev sahipliği yapıyor. Ders çalışmaya elverişli ve nezih ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları ve ücretsiz ikramlarıyla Efelerli gençlerin gözdesi olan kitap kafelerin artacağını belirten başkan Mehmet Fatih Atay, her ay bir kitap kafe açılacağını müjdelemişti.
Kitap kafeden faydalanan öğrencilerden Şakir Teter, “Evim buraya çok yakın olduğu için yeni kafenin açılmasına çok sevindim, sık sık gelmeye çalışacağım. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın Efeler halkına hizmetleri umarım artarak devam eder” dedi. Ayşegül Sezen ise “Buraya kitap kafe açılması beklediğim bir şeydi çünkü bu bölgede ders çalışabileceğimiz bir mekân ne yazık ki yoktu. Kütüphaneyi de çok kalabalık olduğu için tercih edemiyorduk. Okulumuza da yakın olduğu için sınav haftamı burada geçirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
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