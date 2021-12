Efeler’in kadınları kendileri için üretecek

24 Aralık 2021 Cuma, 07:06

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eğitimden sağlığa, gençlerden engelli bireylere ve sosyal yardımlardan kadınlara yönelik projeler üreterek yurttaşlara hizmet için çalıştıklarını anlattı. Kadınların ekonomik olarak özgürleşmesi için fabrika kurduklarını belirten Atay, “ Kadınlarımız bölgedeki enginar, incir reçeli ve kestane gibi ürünlerin üretimini yapacaklar. 365 gün çalışma imkânı bulacaklar” dedi.

Belediye hizmetleri yanında eğitime önem veriyorsunuz. Online dershanede kaç öğrenci eğitim alıyor?

Fırsat eşitliğinin bu ülkede önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimden yararlanabilmesi gerektiğine inanıyorum. O ailelerin çocuklarını dershanelere gönderme şansı yok. Cumhuriyet rejimi kimsesizlerin kimsesi ise bu şans da o çocuklara verilmeli. İlkokuldan önceki eğitim önemli olduğu için, kreşler açtık ve açmaya devam edeceğiz. Efeler’de hafta sonu ve saat 17.00’den sonra ders çalışacak hiçbir yerleri yoktu. Ders çalışmak isteyip kütüphaneye ulaşamayan çocuklar için kitap-kafeler açtık. Bu proje Türkiye’de hiçbir yerde yok. Gençler, her gün ders çalışma imkânı ve bilgiye erişme olanağına sahip olacak. Her ilçede kitap-kafeleri açacağız. Çocukların bilgiye olan hasretini ve açlıklarını burada görebiliyoruz. Her ay bir yazarı getirip edebiyat günleri yapacağız. Dershaneye gidemeyen çocuklar için online dershane kurduk. İlkokul, ortaokul ve liseyi kapsayacak şekilde eğitim hazırladık. Verdiğimiz şifre ile girip istediği dersi canlı olarak alıyorlar. 52 bin öğrencinin bulunduğu ilçemizde 50 bine yakın öğrenciye bu şifreleri dağıttık. Çocuklar doğru bilgiye ulaşırlarsa bu ülkede doğru şeyler yaparlar. Yanlış bilgi edinilirse yanlış şeyler yaparlar. Onların doğru bilgiye ulaşması konusunda mekânlar açıp fırsatlar yaratıyoruz.

Her eve süt gönderiyorsunuz. Kaç ailenin evine süt ulaşıyor?

Her gün 3 bin 400 aileye bir litre çiğ süt veriyoruz. Boş şişeyi alıyor, dolu şişeyi bırakıyoruz. Bu sayede süt üreticilerini de desteklemiş oluyoruz. Ayrıca beslenme çantaları veriyoruz. Süt ile birlikte evlerine bırakıyoruz. Eğitime ve öğrencilere verdiğimiz destekle Efeler ilçesindeki başarı oranının yükseldiğini görüyoruz. Gençler ve çocuklar için oyun sahaları, park ve bahçeler yapıyoruz. Yol, asfalt, kaldırım bizim temel görevimiz. Bu hizmetleri zaten yapmak zorundayız. İnsana dokunmak, onların hayatlarının değişeceği, umutlarının yeşereceği bir ortamı yaratmak gerekir.

Jeotermal enerji santrallarına doğaya zarar verdiği için karşısınız. Zararlı olmadığına dair bir kanıt var mı?

Elektrik üretirken halkımın toprağına, hayvanına, bitkisine, doğasına, havasına zarar vermelerini istemiyorum. İnsanlar zehir gibi çürük yumurta kokusu solumak zorunda kaldı. Önce yaşam hakkı var. Siz “Elektrik üreteceğim” diye yaşam hakkımızı elimizden alamazsınız. Zararlı değil deniliyor. Açıklayın o zaman. Devlet, halkının tedirgin olduğu bir jeotermal ile ilgili olarak bilim adamlarının katılımı ile rapor hazırlasın. Sonuç ne çıkacak biz de bilelim. Zararlı ise zararsız hale getirilecek tedbirler alınır. Zararsız ise biz de biliriz tedirgin olmayız. Elektriği her yerde üretebilirsiniz. Ama inciri, enginarı jeotermaller ile yok etmek mantıklı mı?

Dünyanın en güzel meyvelerinin üretildiği bu yere kötülük yapmayalım. O insanlar yerdeki sıcak su bitince bırakıp gidecekler. Biz insanların yaşam hakkını korumak için mücadele ediyoruz Menderes Nehri’ni kurtarmak için birlik kurulmasına öncülük ediyorsunuz.

Birlik neler yapacak?

Menderes Nehri ile sulanmış bitki ve meyveleri yerken dahi düşünmemiz gerekir. Çok büyük kirlilik oranı söz konusu. Büyük Menderes Nehri Belediyeler Birliği’ni kurma kararı aldık. Menderes’in çıktığı yerden döküldüğü yere kadar bulunan belediyeler olarak birlik oluşturmalı, kurallarımızı koymalı, kimler kirletiyorsa tespit ederek önlem almalıyız. Nehri kirleten fabrika veya kuruluş varsa, arıtma ile ilgili destek olmalıyız. Avrupa Birliği’nden de fonlar alarak nehri temiz hale getirmek istiyoruz. Birliğin temel amacı bu. Menderes Nehri’nin büyük bölümü Aydın sınırları içinden geçiyor. En çok zarar gören de bizim üreticilerimiz. Temiz bir nehirden çıkan su ile üretim yapmalarını istiyoruz. Bütün çabamız bunun için.

Kadınlar için çalışmalarınız var mı?

Kadınların hayatını kolaylaştıracağımızı ve ekonomik özgürlüklerine kavuşturacağımızı söyledik. Kadınların üretim yapması ve ürünleri pazarlaması için fabrikalar kurduk. Bu fabrikalarda hep kadınlar çalışacak. Kadınlar bölgedeki enginar, incir reçeli ve kestane gibi ürünlerin üretimini yapacaklar. 365 gün çalışma imkânı bulacaklar. Kadın mutlu olursa, evinde huzuru olur. Çocuklarını sevgi ile büyütür, eşine sevgi ile bakar. Kadınlar barış içinde yaşamanın en büyük teminatıdır. Kadınları evin içinden çıkarıp sosyalleşecekleri, üretecekleri, oturacakları ve para kazanacakları bir alan yaratmak için çalışıyoruz.

İlçede artan intiharların nedenlerini öğrenmek için ‘İntihar Çalışma Grubu’ kurdunuz. İlk sebep ne çıktı?

Aydın ve Efeler ilçesinde son yıllarda intihar eden kişilerin sayıları arttı. Bu bizi çok üzdü. 75 yaşındaki üç erkek aynı gün intihar etti. Biz “Bu kişiler neden intihar ediyor” diye incelemek istedik. Doktor, psikolog, sosyolog, tabip odası ve bilim insanlarından oluşan kurul kurduk. İntihar eden kişilerin aileleri ve intihara teşebbüs eden kişilerle görüşerek nedenlerini araştırdık. Biz bu kişilerin neden intihar etmek istediklerini öğrendik. İlgili kurumlara bu raporu sunduk ve kitap haline getirdik. Birinci sebep ekonomik nedenler olarak karşımıza çıktı.

Engelli, yaşlı ve çocuklu aileler için bakımevleri açıyorsunuz. Ailelere nasıl kolaylık sağlayacak?

Çiftsiniz ve çocuğunuz var. Düğüne gitmek veya iki gün tatil yapmak istiyorsunuz. Çocuğunuzu bırakacak bir yer yok. Biz onları düşünerek nöbetçi kreş açıyoruz. Uzman kişiler çocuklarla zaman geçirecek. Siz yemeğe, davete ve tatile gidebileceksiniz. Çocukların yanı sıra, engelliler ve yaşlılar için konukevleri yapacağım. Engelli çocukların ailelerinin de nefes almaya ihtiyacı var. Yaşlı ve engelli bireyleri bize bırakacaklar. İki gün eşi ile birlikte tatile çıkacak, gezecek.