Efes Antik Kenti pandemi öncesi haline dönüyor

07 Ekim 2021 Perşembe, 12:55

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, pandemi öncesinde her yıl ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmeye başladı.



Turistlerin yeniden bölgeye yöneldiğini belirten Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "30 Eylül itibarıyla ziyaretçi sayımız 476 bine ulaştı. Bu sayının yıl sonuna kadar 600 bin civarına yükselmesini bekliyoruz. Geçen yıl toplam ziyaretçimiz 380 bin civarındaydı. Bu yılı yüzde 50 civarında bir artışla kapatacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.



Kruvaziyer gemilerin gelmesinin de ziyaretçi sayısında etkili olduğunu söyleyen Topal, "Son 2 yıldır Covid-19 nedeniyle ziyaretçi potansiyelimiz oldukça gerilemişti, ancak bu yıl olumluya doğru bir seyir halindeyiz. Kruvaziyer gemilerin gelmesiyle birlikte ziyaretçi potansiyelimiz artmaya başladı" dedi.



Özellikle önümüzdeki yıl ziyaretçi potansiyelinin çok artacağını düşündüklerini aktaran Topal, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki yıl Kuşadası ve İzmir limanlarında oldukça yoğun bir gemi faaliyeti olacağını öğrendik. Bu nedenle büyük bir artış bekliyoruz. Pandemi nedeniyle bir takım yasaklı alanlar vardı ve insanlar sosyalleşme, kültürel alanlarda bulunma gibi ihtiyaçlarını karşılayamadı. Bundan sonra ziyaretçi potansiyelinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz"

