EFT iptali ile yurttaşı dolandırdılar

Malatya’da 10'a yakın esnafı ‘EFT iptali’ ile 52 bin TL dolandırdığı belirlenen iki zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 15:32
EFT iptali ile yurttaşı dolandırdılar
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı iş yerinde satılan ürünleri satın alarak parayı EFT yaptıktan sonra ödeme talimatını iptal eden A.D. ve M.A. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen zanlılardan M.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı. 


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