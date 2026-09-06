Ege’de belediye başkanlarının karnesi açıklandı: İşte ilk sıralardaki isimler

PİAR Araştırma, Ege Bölgesi’ndeki büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının hizmet performanslarına ilişkin memnuniyet araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Ağustos 2026’da Ege genelinde 6 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada CATI ve yüz yüze görüşme yöntemleri kullanıldı. Katılımcılara, belediye başkanlarının hizmet performanslarından ne ölçüde memnun oldukları soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre ilçe belediyeleri kategorisinde Bayraklı, Turgutlu ve Menteşe ilk üç sırayı alırken; büyükşehirlerde Manisa, Muğla ve Denizli öne çıktı.

İLÇE BELEDİYELERİNDE İLK SIRADA BAYRAKLI VAR

İlçe belediye başkanlarının performansına ilişkin memnuniyet sıralamasında Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal yüzde 60,5 ile ilk sırada yer aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yüzde 58,4’lük memnuniyet oranıyla ikinci olurken, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal yüzde 57,8 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise yüzde 56,9’luk memnuniyet oranıyla Ege genelinde altıncı oldu.

Araştırmada Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de sekizinci sırada yer aldı.

MUĞLA’DAN ÜÇ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI İLK 10’DA

Araştırmanın ilçe belediyeleri sıralamasında Muğla’dan üç belediye başkanı ilk 10’a girdi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal üçüncü, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca altıncı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise sekizinci sırada yer aldı.

Böylece Muğla, Ege genelindeki ilk 10 sıralamasına üç farklı ilçesiyle girmiş oldu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MANİSA İLK SIRADA

Büyükşehir belediye başkanlarının memnuniyet sıralamasında ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yüzde 57,4 ile ilk sırada yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yüzde 54,2 ile ikinci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise yüzde 52,5 ile üçüncü oldu.

Ege’de belediye başkanlarının memnuniyet oranları

Araştırmada paylaşılan verilere göre öne çıkan sonuçlar şöyle: