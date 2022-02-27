Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla’nın Datça ilçesinde de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 09:12
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem!
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AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Saat 08.04'te meydana gelen deprem yerin 24,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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