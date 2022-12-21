Ege Denizi'nde can pazarı: Biri hamile 2 düzensiz göçmen boğuldu!

21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:14

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 45 düzensiz göçmenin bindiği lastik bot sürüklendi. Biri hamile iki düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Güzelçamlı Mahallesi’nden Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçmek için denize açılan 45 düzensiz göçmenin içerisinde bulunduğu lastik bot, rüzgarın etkisiyle bir süre sonra sürüklenmeye başladı.

Bu sırada yaşanan panik ve dalgalı denizin etkisiyle iki kadın göçmen denize düştü. Göçmenlerden gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçen Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, kısa sürede lastik bota ulaştı. Lastik bottaki düzensiz göçmenler, ekiplerin yardımıyla kurtarılırken, kaybolan 2 kadın için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmada düzensiz göçmenlerden birinin cesedi deniz yüzeyinde, diğerininki ise kıyıya vurmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde boğularak öldükleri değerlendirilen kadın göçmenlerden kimliği belirlenen Liberya uyruklu 23 yaşındaki Açeng Maryam’ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.