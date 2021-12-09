Ege Gastronomi projesi için iş birliği protokolü imzalandı

09 Aralık 2021 Perşembe, 09:56

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile Ege Gastronomisi ile ilgili bir merkezin kurulması için iş birliği protokolü imzaladı. Ege’nin ulusal ve uluslararası gastronomi arenasında bir çekim merkezi olmasının hedeflendiği ve tarihi Borsa Sarayı’nda hayata geçirilecek projenin imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer “İzmir için gastronomi sadece mutfakta ve sofra arasında geçen bir pratik değil. Biz Ege’de sağlıklı ve lezzetli gıda üretimini, tohumun toprak ve suyla buluştuğu andan başlatıyoruz. Toprağı zehirleyen, su kaynaklarını tüketen ve üreticinin emeğini sömüren bir gıdadan, lezzetli bir yemek yapmak da mümkün değil. Bu nedenle, İzmir gastronomisinin başlangıç noktasını tarımda yoksulluk ve kuraklıkla mücadele olarak görüyoruz. İzmir Ticaret Borsası ile bir likte iş birliği yaptığımız bu proje, Ege’nin kadim tarım ve gıda kültürünü belgelediğimiz, anladığımız ve bu kültürün korunması için yeniden dünyayla paylaştığımız önemli bir merkez olacak. İzmir’in Cittaslow Metropol vizyonunu tamamlayacak ve ilki Eylül 2022’de yapılacak Terra Madre Anadolu fuarımızın gelişimine eşlik edecek” dedi.

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonundan doğan, temelinde küçük üreticilerin ve yerel tohumların desteklenmesi olan İzmir Tarımı’nın bu merkezde yaşayacağını ve dünyaya tanıtılacağını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası, binlerce yıllık Ege tarımının dünyaya açılan penceresi olacak. Kırı ve kent merkezini, dahası, geçmişimizi ve geleceğimizi birbirine bağlayacak. Gezegenimiz iklim krizini yaşarken, geçmişin bilgeliğini geleceğin sorunlarına çözüm üretmek için çoğaltacak. Bu projenin şehrimizin tarım ticaretinin merkezi olmuş, İzmir’in simge yapılarından tarihi Borsa Binası’nın çatısı altında gerçekleşmesi özel bir anlam taşıyor. Böylesine değerli bir güç birliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tesis eden İzmir Ticaret Borsası yöneticilerine ve ekibine sons uz teşekkür ederim.”

Üretimden markalaşmaya, eğitimden tanıtım faaliyetlerine kadar çok geniş bir konseptte yapılacak projeyle İzmir ve Ege Bölgesi’ni dünyanın sayılı gastronomi destinasyonlarından birisi yapmayı hedeflediklerini belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Projemizle Ege Bölgesi’nin binlerce yıllık yaşam ve mutfak kültürü ile zengin tarımsal üretim desenini birbirine gerçek anlamda entegre ederek dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Tunç Soyer’e teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Bu topraklarda 8 bin 500 yıllık miras var. Bu kadim medeniyetlerin tortusu olan mutfağımızı küçük dokunuşlarla evrensel hale getirmek ve turizmin hizmetine sunmak üzere yola çıkıyoruz. İzmir turizmine, geleceğine hayırlı olsun” dedi.