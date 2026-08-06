Ege Üniversitesi’nde Anayasa askıya alındı!

Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu, Anayasa'nın 34. maddesiyle güvence altına alınan "önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını" yok sayan bir karara imza attı.

Rektörlük, merkez kampüs ve ilçelerdeki tüm birimlerde yapılacak gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması benzeri etkinlikleri önceden izne bağladı ve karara uymayanları disiplin cezasıyla tehdit etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı imzasıyla 3 Ağustos'ta geniş bir dağıtım listesiyle tüm akademik ve idari birimlere tebliğ edilen karar, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na dayandırıldı. Üniversitenin tüm birimlerine gönderilen resmî yazıda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında disiplin cezasını gerektiren fiillere dönüşmemesi amacıyla" ifadeleri akademisyen, idari personel ve öğrencilere yönelik açık bir gözdağı olarak yorumlandı.

“HUKUK DEVLETİ DEĞİLİZ”

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, Anayasal bir hak hakkında böyle bir kararın doğru olmadığının altını çizerek, “Açıkça hukuka aykırı bir karardır. Üniversitelerin böyle bir karar alma yetkisi de yoktur” dedi. Av. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği durumu da “Anayasa Mahkemesi karar alıyor birileri uygulamıyor. Ege Üniversitesi de böyle bir karar alır çünkü hukuk devleti değiliz herkes kendine göre karar alıyor bunu uygulamaya çalışıyor” diyerek ifade etti.