Ege Üniversitesi’nde öğrencilere baskın: 27 gözaltı

Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun üniversite yerleşkelerinde düzenlenecek basın açıklaması, gösteri ve benzeri etkinliklerin önceden rektörlük iznine bağlanmasına ilişkin kararına tepki gösteren öğrencilerin stantlarını önce özel güvenlik birimi kapatmaya çalışırken kampüse giren Çevik Kuvvet ekipleri ablukaya aldıkları stanttan öğrencileri gözaltına aldı.

27 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Toplam 27 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖĞRENCİLER: BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

Ege Öğrenci Forumu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ege'de İçişleri bakanlığının öğrenci muhalefetini baskılamak için yayımladığı genelgeye karşı bir araya gelen arkadaşlarımızın kurduğu stanta önce ögb saldırdı sonra da kayyım rektör Musa Alcı'nın imdadına yetişen çevik kuvvet arkadaşlarımıza saldırdı.

Ege Öğrenci Forumundan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere birçok öğrenci işkenceye uğradı ve gözaltına alındı. Özerk demokratik üniversite mücadelemiz devam edecektir baskılar bizi yıldıramaz” denildi.