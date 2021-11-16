Ege Üniversitesi’nde dekanın çocuğu için ‘kişiye özel ilan’ iddiası

16 Kasım 2021 Salı, 04:00

Akademide “adrese teslim kadro” tartışmaları sürerken, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer’in ‘kişiye özel ilan’ açtırıp yakınlarını üniversiteye yerleştirdiği öne sürüldü. Gençer’in, çocuklarının basketbol antrenörünü ve eşine ait özel okulda çalışan bir eğitimciyi akademisyen kadrosuna yerleştirdiği iddia edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde akademisyen alımlarında tepki çeken “kişiye özel” ilanları ortadan kaldırmak amacıyla; 9 Mart 2021’de ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde değişikliğe gittiğini açıklayarak, üniversitelere “akademik kadro ilanlarında kişiyi tanımlayabilecek özel şartlar yer alamaz” uyarısında bulunmuştu. Buna karşın üniversitelerdeki yöneticilerin, “kişiye özel ilanlar” açarak, akraba ve tanıdıklarını akademiye yerleştirmeye devam ettikleri görüldü.

Kişiye özel kadro iddialarının son adresi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi oldu. Fakültenin dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer’in, tanıdıklarına özel kadrolar açtırdığı öne sürüldü. 10 Ağustos 2021 tarihli, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi için açılan öğretim görevlisi ilanında “Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Basketbol branşında en az 3. kademe antrenör belgesine ve kondisyoner sertifikasına sahip olmak” şartı arandı. Bu şartı taşıyan kişinin ise Gençer’in çocuklarına basketbol ve kondisyoner eğitimi veren Barış Yeleğen olduğu belirlendi. Üç yıl önce Spor Yöneticiliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Ahmet Köksal’ın da Gençer’in eşine ait özel okulda bir dönem eğitimci olduğu öğrenildi. Açılan ilanlara başvurmak isteyenlerin, gerekli şartları taşımadığı öne sürülerek kabul edilmediği iddia edildi.

Aynı üniversitenin Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar, kişiye özel kadro ilanı gerekçesiyle rektörlüğe dava açmıştı. İzmir 6. İdare Mahkemesi, Kuyurtar’ın iddialarını haklı bularak, işlemin iptaline karar vermişti.