Ege Üniversitesi’nde yüksekokul müdürü, eşine özel ilan açtırdı
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanının yakınları için “kişiye özel ilan” açtırdığı iddialarının ardından başka bir bölümde daha kadrolaşma gündeme geldi. Aliağa Meslek Yüksekokulu müdürünün, eşi için 3 yıl arayla farklı bölümlere aynı ilan şartları ve anahtar kelimelerle özel ilan açtırdığı ortaya çıktı.
Ege Üniversitesi “adrese teslim kadroda” hız kesmiyor. Cumhuriyet geçen hafta Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer’in “kişiye özel ilan” açtırıp, çocuklarının basketbol antrenörünü ve eşine ait özel okulda çalışan bir eğitimciyi akademisyen kadrosuna yerleştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Aynı üniversitenin Aliağa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayati Türkmen’in de eşi için 3 yıl arayla aynı ilan şartları ve anahtar kelimelerle farklı bölümlere “özel ilan” açtırdığı öğrenildi. 1 Ekim 2021 tarihli Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği için açılan öğretim görevlisi ilanında “Atık Suda Hidrokarbon tayini, yeşil kimyada katalizör/fotokatalizör, organik boyarmaddelerin sentezi ve uygulamalarda kullanımları alanlarında çalışmaları olmak” şartı arandı.
KİŞİYE ÖZEL KRİTER
İlana iki kişinin başvurduğu, ancak ön elemede kişiye özel kriterlerden dolayı yalnızca Türkmen’in aynı okulda görevli eşi Gülşah Türkmen’in geçirildiği belirlendi. Gülşah Türkmen’in yaklaşık 3 yıl önce de aynı ilan şartları ve aynı anahtar kelimelerle eşi Hayati Türkmen’in müdürlük yaptığı Aliağa Meslek Yüksekokulu Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi bölümüne atandığı ortaya çıktı. Dekanlık yetkilileri, ilanın “kişiye özel” olmadığını savunurken, ön elemede elenen akademisyenin, “Kadro ilanının genele açık olmaması ve Türkiye’de sadece bir kişiyi tanımlaması” sebebiyle, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve YÖK’e şikâyet dilekçesi verdiği öğrenildi. Rektörlük, konuya ilişkin resmi inceleme başlattı.
"KADRO İPTAL EDİLMELİ"
Akademisyenler, söz konusu ilanın Deri Mühendisliği bilim alanı ile ilgili olmadığını, kimya teknolojilerinden çok spesifik bir alana ait olduğunu belirterek “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde ‘Genel Şartlar’ başlıklı 3’üncü madde ‘İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi, ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez’ denilmektedir. Bu çerçevede kadro ilanının iptal edilmesi ve aynı bölümde yıllardır kadro bekleyen araştırma görevlilerinin de başvurabileceği şekilde hakkaniyetli ve genele açık ilan şartıyla kadronun yeniden ilana çıkartılması gerekmektedir” ifadelerini kullandılar.
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