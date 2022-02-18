Ege'de yağışlar yüzde 27 arttı

Ege'de yağışlar yüzde 27 arttı
Uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları 297.2 milimetre olarak ölçülen Ege Bölgesi’ne geçen yılın ilk dört aylık döneminde 253 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 300 milimetre yağış düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “2021-2022 Su Yılı 4 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu”na göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları 253.2 milimetre ölçüldü. 2021 su/tarım yılının ilk dört aylık döneminde 194.9 milimetre, 2022 su/tarım yılının aynı döneminde ise 247.7 milimetre yağış düştü.
Buna göre, Türkiye’de 2022 su/tarım yılı yağışları, uzun yıllar ortalamasının gerisinde kalırken, geçen yılın (su/tarım yılı) aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi. Uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları 297.2 milimetre olarak ölçülen Ege Bölgesi’ne geçen yılın (su/tarım yılı) ilk dört aylık döneminde 253 milimetre, bu yılın (su/tarım yılı) aynı döneminde ise 300 milimetre yağış düştü. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 16 Şubat itibarıyla barajlardan Tahtalı’da doluluk yüzde 63, Balçova’da yüzde 72, Alaçatı Kutlu Aktaş’ta yüzde 90, Güzelhisar’da yüzde 80, Ürkmez’de ise yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.
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