Ege’nin iş ve ekonomi dünyasının duayenleri bir araya geliyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:41

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup is¸ birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri, İzmir Ticaret Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri Stratejik Partnerliği ile bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Ege Ekonomik Forum başlıyor. “Geleceğin Sinyalleri - Jeopolitik, Ekonomi, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İnsan” ana teması ile düzenlenen Ege Ekonomik Forumun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Özgencil Grup Genel Müdürü Özlem Özgencil katıldı.

ÖZGENCİL-EGEV: ALTI YILLIK BİRLİKTELİK

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, altı yıl önce çıktıkları bu yolda Ege Ekonomik Forumu’nu bölgenin en önemli toplantısı haline getirdiklerini belirtti. Bu yıl altıncısını yapacakları Ege Ekonomik Forumu’nda “Geleceğin Sinyalleri” ana temasını belirlediklerini söyleyen Susam, “İklim krizi, AB Yeşil Mutabakatı yeşil enerjiyi ve yenilenebilir enerji üretimini çok üst sıralara taşıdı. Bu noktada Ege’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu forumun çıktılarının çok hızlı fiiliyata döküleceğine inanıyorum” diye konuştu.

BAŞKANLARDAN EGE EKONOMİK FORUM’A DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ‘Geleceğin Sinyalleri’ ana temasında gerçekleşecek toplantı da gençlerin de yer alacak olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. İzmir ekonomisinin gelişmesi için sanayiden tarıma kadar her alanda belediyenin yatırımlarına dikkat çeken Özuslu, “Yaptığımız yatırımlar kentin geleceği için, kenti dirençli hale getirmek için hayata geçiriliyor. Fakat güven ortamının olması, yabancı yatırımcıların da kentimize ve ülkemize olan ilgisini artıracaktır. Bu kapsamda Ege Ekonomik Forumu’na destek vermeyi önemli buluyoruz” dedi.

ESKİNAZİ: EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN TEMELİ İZMİR’DE ATILDI

İzmir’in tarih boyunca Türkiye’nin ihracatına en büyük katkı sağlayan kentlerin başında geldiğini ifade eden Forum’un Stratejik Partnerlerinden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise; ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığının temelleri İzmir İktisat Kongresi ile burada atıldı. Şimdi yeni yüzyılın iktisat politikalarını, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile ortaya koymaya hazırlanıyoruz. Bu açılıma en büyük katkıyı sağlayan Ege Ekonomik Forum serilerinin İzmir’de ilk kez düzenlenmesine vesile olduğumuzu hatırlatmaktan gurur duyuyorum ve her geçen yıl ulusal ve uluslararası kanaat önderlerinin katılımıyla etki alanımızı daha da genişletiyoruz. Ekonomiden kalkınma politikalarına, dijitalleşmeden yeni nesil tarıma kadar büyük değişimlerin tetikleyicisi kavramları, sürdürülebilir bir Ege ve Türkiye’yi, bu sene Ege Ekonomik Forum’da konuşacağız’ ifadelerini kullandı.

ÖZPOYRAZ: ÖNEMLİ BİR MECRA

Forum’un Stratejik Partnerlerinden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise; ‘Kentimizde bu tip ekonomiyi tüm yönleriyle ele alan ve gelenekselleşen organizasyonların düzenlenmesinin büyük önem taşıdığı düşüncesindeyiz. Bu durum, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresiyle Cumhuriyet’in ekonomi politikalarının oluşturulmasına ev sahipliği yapan İzmir’in bu köklü geleneğinin güçlendirilmesine de imkân tanımaktadır. Forumu İzmir ekonomisine ait konuların da tartışılması için önemli bir mecra olarak görüyoruz. Ege Ekonomik Forum açılış paneli programının İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenecek olmasından ve Üniversitemizde çok değerli ekonomist konukları ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı paylaşmak istiyorum.’ dedi.

EGE VE İZMİR’İN EKONOMİSİNİ UZMANLAR KONUŞACAK

İzmir ve Ege’nin bilim, akademi, siyaset, yerel yönetimler ve iş dünyasını bir araya getirmeye hazırlanan forum 7 Aralık 2022 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde “İktisat Meydanı -İkinci Yüzyıla Başlarken Geleceğe Bakış’’ açılış paneli ile başlayacak. Ege Ekonomik Forum, 8 Aralık 2022 tarihinde Ege Palas Business Hotel’de; “Yeşil İhracat: Yeni Bir Ekonomik Büyüme Stratejisi” , “Yeşil Dünyanın Anahtarı: Yeşil Enerji” ve “Değişen Üretim DNA’sı” oturumları ile devam edecek.

9 Aralık 2022 tarihinde yine Ege Palas Business Hotel’de “Geleceğe Bir Adım Önde Olmak: Metaverse-Dijital Gelecek”, “Daha İyi Bir Dünya için: Etki Yatırımları”, “Tarım Meydanı- Bölgesel, Ulusal ve Küresel Tarımda Yeni Dengeler” oturumları ile Ege Ekonomik Forumu’nun altıncısı sona erecek.