Ege’nin ot kültürü Karşıyaka'da tanıtılacak

18 Şubat 2022 Cuma, 16:10

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi’nin Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile düzenlediği ot festivalinde turpotu, hardal, radika, cibez, arapsaçı, şevketi bostan, ebegümeci, ısırgan otu, helvacık, gelincik ve iğnelik gibi kış mevsimine özgü birçok yabani ot sergilenecek. Danilo Zanna, Serkan Çakır gibi şeflerin yanında birçok uzmanın da katılacağı etkinlik, görüntüsüyle de karnaval havası yaşatacak.

Ot kültürünün buram buram tanıtılacağı etkinlikte atölye çalışmaları, söyleşiler ve yarışmalar yapılacak. Oyuncu Yüksel Ünal’ın sunumuyla düzenlenecek festivalde İzmir’deki Girit mübadilleri dernekleri ve kadın kooperatiflerinin hazırlayacağı ikramlar da lezzet festivaline tat getirecek. Yabani otların doğru kullanımından ot yemeklerinin tariflerine kadar pek çok konu, uzman isimler tarafından anlatılarak bölgenin yabani ot kültürüne dikkat çekilecek.

“FARKINDALIK YARATACAĞIZ”

Ot kültürünün devamlılığına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Anadolu, binlerce yıllık deneyim ve bilgi birikimi ile kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan, çok değerli bir yabani ot kültürüne sahiptir. Ege ve İzmir de bunun eşsiz bir parçasıdır. Karşıyaka Belediyesi olarak, bu kültüre dair farkındalık yaratmak, yeni nesillere de tanıtarak sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla 26-27 Şubat’ta ilk Karşıyaka Ege Otları Festivali’mizi düzenleyeceğiz. Hep birlikte; tadarak, görerek, deneyimleyerek, ot kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulacağız. Belki de farkında olmadığımız pek çok önemli bilgiyi hayatımıza katacağız. Bu keyifli tecrübeleri paylaşmak isteyen herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.

Festivalde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Slow Food ve Tohum Merkezi standı da olacak.