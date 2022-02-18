Ege’nin ot kültürü Karşıyaka'da tanıtılacak
Karşıyaka Belediyesi, Ege Bölgesi'nin ve Anadolu’nun ot kültürünü tanıtmak amacıyla “Ege Otları Festivali” düzenliyor. Ege’nin zengin yabani otlarının tanıtılacağı festival 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi’nin Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile düzenlediği ot festivalinde turpotu, hardal, radika, cibez, arapsaçı, şevketi bostan, ebegümeci, ısırgan otu, helvacık, gelincik ve iğnelik gibi kış mevsimine özgü birçok yabani ot sergilenecek. Danilo Zanna, Serkan Çakır gibi şeflerin yanında birçok uzmanın da katılacağı etkinlik, görüntüsüyle de karnaval havası yaşatacak.
Ot kültürünün buram buram tanıtılacağı etkinlikte atölye çalışmaları, söyleşiler ve yarışmalar yapılacak. Oyuncu Yüksel Ünal’ın sunumuyla düzenlenecek festivalde İzmir’deki Girit mübadilleri dernekleri ve kadın kooperatiflerinin hazırlayacağı ikramlar da lezzet festivaline tat getirecek. Yabani otların doğru kullanımından ot yemeklerinin tariflerine kadar pek çok konu, uzman isimler tarafından anlatılarak bölgenin yabani ot kültürüne dikkat çekilecek.
“FARKINDALIK YARATACAĞIZ”
Ot kültürünün devamlılığına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Anadolu, binlerce yıllık deneyim ve bilgi birikimi ile kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan, çok değerli bir yabani ot kültürüne sahiptir. Ege ve İzmir de bunun eşsiz bir parçasıdır. Karşıyaka Belediyesi olarak, bu kültüre dair farkındalık yaratmak, yeni nesillere de tanıtarak sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla 26-27 Şubat’ta ilk Karşıyaka Ege Otları Festivali’mizi düzenleyeceğiz. Hep birlikte; tadarak, görerek, deneyimleyerek, ot kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulacağız. Belki de farkında olmadığımız pek çok önemli bilgiyi hayatımıza katacağız. Bu keyifli tecrübeleri paylaşmak isteyen herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.
Festivalde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Slow Food ve Tohum Merkezi standı da olacak.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- BİM'den 'ceza' duyurusu
- Cemevleri paravan mı oldu?
- Anadolu Efes-Bayern maçı, 29 Mart'ta
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!