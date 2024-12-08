Eğirdir’de 150 tonluk yeni su kaynağı hattını delip su çaldılar

Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:55

Güncelleme: 08.12.2024 - 16:20

Eğirdir’in içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Konya Bucağı Çiçeklikaya mevkiinde başlatılan sondaj çalışmaları başarıyla tamamlanarak önemli bir su kaynağı keşfedildi. Saatte 150-160 ton su sağlayabilecek bu kaynak, özellikle Bağlar ve Pınar Pazarı mahallelerindeki içme suyu sıkıntısını çözme umudu olmuştu. Ancak, yaşanan izinsiz müdahale bu önemli projeye gölge düşürdü.

HATTI DELİP BAHÇESİNİ SULADI

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın, belediye tarafından yapılan içme suyu hattına izinsiz müdahalede bulunarak kendi bahçesini sulamak için boru bağladığı tespit edildi. Bu durum, kamuya maddi zarar vermenin yanı sıra mahalle sakinlerinin suya erişimini de tehlikeye attı.





EĞİRDİR BELEDİYESİ’NDEN SERT UYARI

Eğirdir Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, içme suyu hatlarına yapılan izinsiz müdahalelere karşı sert bir uyarıda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bağlar ve Pınar Pazarı mahallelerimizde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla başlattığımız sondaj çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır. Ancak, hattımıza izinsiz müdahale edilerek kamuya zarar verilmiştir. Bu tür eylemler sadece maddi kayıplara yol açmamakta, mahalle sakinlerimizin suya erişimini de riske atmaktadır. İçme suyu herkesin ortak hakkıdır ve bu hakka zarar verecek her türlü girişime karşı yasal işlem başlatılacaktır.”





YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Belediye yetkilileri, su hatlarına yapılan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirterek yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, içme suyunun korunması ve dağıtımında güvenliğin artırılması için ek önlemler alınacağı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşlardan su kaynaklarının doğru ve adil bir şekilde kullanılması konusunda hassasiyet beklediklerini vurguladı.