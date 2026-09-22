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Eğitim-İş’ten Manisa’daki okul saldırısı sonrası eylem kararı

Eğitim-İş’ten Manisa’daki okul saldırısı sonrası eylem kararı

22.09.2026 21:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eğitim-İş’ten Manisa’daki okul saldırısı sonrası eylem kararı

Eğitim-İş, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez MTAL’de 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 23 Eylül’de tüm okullarda derslere siyah giyinerek girme kararı aldı. Sendika ayrıca 23-25 Eylül tarihlerinde “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” kokartı takacak.
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Eğitim-İş, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından okullarda artan şiddete karşı eylem kararı aldı.

Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle açıklandı:

“Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez MTAL’de 11 öğrencimizin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı ve okullarımızda tırmandırılan şiddete karşı tepkimizi göstermek, meslek onurumuzu ve can güvenliğimiz sağlamak amacıyla, Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda;

•  23 Eylül Çarşamba günü tüm okullarımızda derslere siyah giyinerek giriyoruz.

•  23-24-25 Eylül tarihlerinde (3 gün boyunca) tüm okullarımızda “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” kokartımızı takıyoruz.”

 

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