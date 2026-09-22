Eğitim-İş’ten Manisa’daki okul saldırısı sonrası eylem kararı

Eğitim-İş, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından okullarda artan şiddete karşı eylem kararı aldı.
Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle açıklandı:
“Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez MTAL’de 11 öğrencimizin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı ve okullarımızda tırmandırılan şiddete karşı tepkimizi göstermek, meslek onurumuzu ve can güvenliğimiz sağlamak amacıyla, Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda;
• 23 Eylül Çarşamba günü tüm okullarımızda derslere siyah giyinerek giriyoruz.
• 23-24-25 Eylül tarihlerinde (3 gün boyunca) tüm okullarımızda “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” kokartımızı takıyoruz.”
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez MTAL’de 11 öğrencimizin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı ve okullarımızda tırmandırılan şiddete karşı tepkimizi göstermek, meslek onurumuzu ve can güvenliğimiz sağlamak amacıyla, Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar… pic.twitter.com/MCFKQVO23U— Eğitim İş Genel Merkezi (@egitimisorg) September 22, 2026